Ultime Paralimpiadi 2026 | sci alpino e fondo l’assalto

Il 15 marzo 2026 si concludono le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Durante la manifestazione, le gare di sci alpino e fondo si sono svolte con atleti provenienti da diversi Paesi. Finora, la squadra azzurra ha conquistato 14 medaglie, tra cui oro, argento e bronzo. Le competizioni hanno attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla ribalta i protagonisti delle discipline.

La domenica 15 marzo 2026 segna il termine delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, un appuntamento che ha già consegnato alla squadra azzurra un bottino di 14 medaglie. L’ultima giornata di competizioni si concentra su sci alpino e sci di fondo, con atleti come Giacomo Bertagnolli e Renè De Silvestro pronti a scendere sulle piste per cercare nuovi successi prima della cerimonia di chiusura prevista alle ore 20 al Cortina Curling Olympic Stadium. Mentre i riflettori puntano su queste ultime sfide, l’Italia cerca di chiudere i Giochi con un bilancio ancora più prestigioso, sfruttando le opportunità offerte dallo slalom maschile e dalla prova dei 20 chilometri di fondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ultime Paralimpiadi 2026: sci alpino e fondo, l’assalto Articoli correlati Paralimpiadi 2026: 12 finali, sci alpino e fondo in giocoLe Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata densa di gare decisive. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: ancora sci alpino protagonista, inizia lo sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sci alpino Paralimpico Contenuti e approfondimenti su Ultime Paralimpiadi Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 13 marzo; Italia, record di medaglie alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: 14 podi per gli azzurri, superata Lillehammer 1994!. Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Live: programma e finali del giorno (oggi domenica 15 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, domenica 15 marzo: finali e programma del giorno, in palio gli ultimi dieci titoli. ilsussidiario.net Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 15 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo sci ... oasport.it Alla #CerimoniaDiApertura delle #Paralimpiadi parteciperanno Stewart Copeland, batterista e fondatore dei Police, i Meduza, Miky Bionic, Dardust e le ultime due vincitrici di #XFactor, Mimì Caruso e Rob. Stasera su Rai 1, dalle 19:55. #MilanoCortina2026 x.com Cosa ci hanno insegnato sul fronte della cyber sicurezza le Olimpiadi invernali Con lo sguardo ora rivolto alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’esperienza delle ultime settimane conferma quanto i grandi eventi internazionali comportino anche una forte facebook