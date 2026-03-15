Oggi sul calciomercato si registrano numerosi aggiornamenti: varie squadre hanno annunciato acquisti e cessioni, mentre altri club continuano a monitorare i mercati per future operazioni. La sessione estiva entra nel vivo e le trattative si intensificano, con ufficializzazioni e voci che si susseguono nelle ultime ore. La redazione di Calcio News24 segue ogni sviluppo in tempo reale.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di Allegri Capello sicuro: «Scudetto riaperto? L’Inter dovrebbe sbagliare altre 2-3 partite, i cambi di Chivu non mi hanno convinto. Il Milan con la Lazio.» Malore Banda, notte in ospedale a Napoli sotto osservazione: passata la paura! Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Real Madrid Elche, perché entrambe le squadre hanno effettuato sei... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Bologna e Fiorentina su Grosso, asse con l'Inter; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12!.

Voti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A. Decisiva …News di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

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Sulle ultime notizie in arrivo sulla guerra in Iran, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite di Giovanna Pancheri a Start, ha spiegato che "la preoccupazione è elevata proprio perché i nostri militari sono esposti nelle zone più a x.com