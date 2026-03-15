Uggiate | scontro grave due giovani in ospedale

Sabato 14 marzo a Uggiate si è verificato uno scontro grave lungo la provinciale Lomazzo-Bizzarone, coinvolgendo due veicoli e portando due giovani in ospedale. La polizia ha immediatamente intervenuto per i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Un grave scontro stradale ha scosso la serata di sabato 14 marzo a Uggiate, lungo la provinciale Lomazzo-Bizzarone. Due giovani, un ragazzo di vent’anni e una donna di ventisei anni, sono stati ricoverati all’ospedale Sant’Anna di Como dopo l’incidente avvenuto verso le 20:41. L’allarme è stato attivato in codice rosso, per poi essere declassato a giallo dalle squadre di soccorso dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sul luogo dell’evento hanno operato carabinieri, vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. La SP23 come arteria critica della provincia. La strada interessata, la SP23 che collega Lomazzo a Bizzarone, rappresenta uno snodo vitale per il tessuto economico della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uggiate: scontro grave, due giovani in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate: paura prima della rotonda, due giovani in ospedale Leggi anche: Scontro fra moto, due giovani finiscono in ospedale