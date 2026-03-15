Secondo quanto riportato, i rappresentanti della famiglia popolare europea hanno collaborato con eurodeputati dell’AfD tedesca, appartenenti alla destra radicale, nel Parlamento europeo. L’obiettivo di questa alleanza sarebbe stato far avanzare una proposta di legge che mira a inasprire le politiche migratorie dell’Unione Europea. La notizia riguarda l’intesa tra questi due gruppi e la loro azione comune nel processo legislativo europeo.

La famiglia popolare europea avrebbe collaborato con esponenti della destra radicale al Parlamento europeo, inclusi eurodeputati dell’ AfD tedesca, per far avanzare una proposta di legge volta a inasprire la politica migratoria dell’Ue. È quanto emerge da un’ inchiesta dell’ agenzia di stampa tedesca dpa, secondo cui contatti e scambi sarebbero avvenuti tramite una chat WhatsApp e un incontro tra parlamentari. Contatti tra Ppe e AfD: cosa è successo. Secondo la ricostruzione, il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe), che include i deputati della Cdu e della Csu, avrebbe lavorato con esponenti dei gruppi di destra per ottenere la maggioranza su un testo che prevede, tra l’altro, l’istituzione dei cosiddetti “Return hubs”, centri di rimpatrio in Paesi terzi destinati ad accelerare l’ espulsione dei richiedenti asilo dall’Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, patto Ppe-AfD per inasprire le politiche migratorie

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