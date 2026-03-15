Udinese-Juventus 0-1 le pagelle | Boga decisivo difesa ritrovata

La Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Udinese grazie a un gol di Jeremie Boga. La partita si è giocata a Udine, con la squadra torinese che ha dimostrato una difesa più compatta rispetto alle recenti prestazioni. Boga si è reso decisivo, mentre la Juve ha preso i tre punti e si è portata nuovamente al quarto posto in classifica.

La Juventus vince 1-0 a Udine una partita complicatissima grazie alla rete di Jeremie Boga e riprende il quarto posto. Le pagelle: Le pagelle della Juventus PERIN: 6,5 sempre vigile e reattivo. Attualmente riesce a dare molte più sicurezze di Di Gregorio. Importante l’intervento al 94’ in uscita; KALULU: 6 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Boga decisivo, difesa ritrovata Articoli correlati PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoVoti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato. Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Soulé (5) è spento, Ekkelenkamp (7,5) decisivo,La Roma crolla 1-0 sul campo dell'Udinese e perde e cede il quarto posto alla Juventus. Contenuti e approfondimenti su Udinese Juventus 0 1 le pagelle Boga... Temi più discussi: Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di Champions; Boga consegna 3 punti alla Juve: l'Udinese cade in casa 0-1; Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga manda i bianconeri al quarto posto; Udinese-Juventus 0-1. Udinese-Juventus 0-1: video, gol e highlights???? [?u0018?6???Du0012???/?u0001Dg? sport.sky.it Udinese-Juventus LIVE 0-1: Boga! Okoye risponde su Locatelli, Koopmeiners a un passo dal raddoppioUdinese e Juventus si affrontano in uno degli anticipi del sabato della 29ª giornata di Serie A. Una sfida molto importante in chiave corsa Champions League: i bianconeri di Luciano Spalletti, 50 punt ... calciomercato.com Luciano #spalletti al termine di #udinese - #juventus: "#mckennie Ci resta solo di frustarlo... Bravi i direttori a portarmi #boga. Più forti di #como e #roma Solo se facciamo queste cose..." facebook Pagelle Udinese-Juventus: Yildiz è una sinfonia (7). Boga mette il turbo (7). Scellerato Koopmeiners (5,5) x.com