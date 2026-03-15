Udinese Juve 0-1 | gara non semplice ma convincente la spaccatura tra titolari e riserve | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
Nella partita tra Udinese e Juventus, la squadra bianconera ha vinto 1-0. La gara è stata complessa, ma la Juventus ha mostrato solidità. La differenza tra i titolari e le riserve si è notata durante il match. Paolo Rossi ha commentato l’andamento della partita in un'analisi a freddo. La partita è stata segnata da alcune occasioni e dalla decisione finale di assegnare il gol vittoria.
Udinese Juve 0-1: gara non semplice ma convincente, la spaccatura tra titolari e riserve. L’analisi a freddo di Paolo Rossi. Nell’ultimo appuntamento con ‘La Juve a freddo’, Paolo Rossi ha analizzato con lucidità il successo della Juventus sul campo dell’Udinese. Il giornalista ha promosso a pieni voti la prova dei bianconeri di Spalletti, sottolineando la capacità della squadra di imporre il proprio gioco su un terreno storicamente ostico e contro un avversario fisico. QUI IL VIDEO DI PAOLO ROSSI Tuttavia, Rossi ha sollevato un campanello d’allarme riguardante la profondità della rosa: durante il match si è evidenziata una netta forbice di rendimento tra i titolari e chi è subentrato a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Udinese Juve 0-1: gara non semplice ma CONVINCENTE, la spaccatura tra TITOLARI e RISERVE
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