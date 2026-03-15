Udinese Juve 0-1 | gara non semplice ma convincente la spaccatura tra titolari e riserve | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Nella partita tra Udinese e Juventus, la squadra bianconera ha vinto 1-0. La gara è stata complessa, ma la Juventus ha mostrato solidità. La differenza tra i titolari e le riserve si è notata durante il match. Paolo Rossi ha commentato l’andamento della partita in un'analisi a freddo. La partita è stata segnata da alcune occasioni e dalla decisione finale di assegnare il gol vittoria.