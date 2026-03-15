Da quasi dieci anni, l’Ucraina cerca di entrare nell’Unione Europea, ma finora senza successo. La questione è al centro del dibattito pubblico occidentale, con molti che vedono questa richiesta come una costante aspirazione a far parte di un’area privilegiata. La porta dell’UE, però, rimane chiusa, e il dibattito si concentra sulle ragioni di questa mancanza di accesso.

C’è un tormentone geopolitico che perseguita il discorso pubblico occidentale fin dal 2014, una sorta di barzelletta che non smette di aggiornarsi: l’Ucraina come l’eterna aspirante europea, che bussa alla porta di una discoteca esclusiva chiamata Civiltà. Fuori c’è il gelo, dentro ci sono le luci stroboscopiche, i diritti civili e, soprattutto, gli stipendi polacchi. O almeno, così promettevano alcuni pifferai magici. Il problema è che, arrivati al quinto anno di guerra, la discoteca ha sbarrato gli ingressi e i buttafuori (leggasi Francia e Germania ) hanno iniziato a controllare i documenti con una pignoleria che puzza di ipocrisia lontano un chilometro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina, il grande bluff europeo: la porta dell’Ue resta chiusa

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