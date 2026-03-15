Tuttosport – Spalletti distrugge Mariani e VAR

L’allenatore della Juventus ha commentato duramente l’arbitraggio durante la partita contro l’Udinese, criticando in modo deciso il comportamento del quarto ufficiale e l’uso del VAR. Nelle sue dichiarazioni ha evidenziato alcune decisioni che, secondo lui, hanno influenzato il risultato finale. La squadra bianconera ha ottenuto una vittoria sul campo dell’Udinese, confermando la buona forma recente.

2026-03-15 00:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La Juve vince ancora e lo fa sul campo difficile dell’ Udinese. Decisiva la rete di Boga, la terza consecutiva per l’esterno, sull’assist di Yildiz e per il momento quarto posto conquistato in attesa di Como-Roma. Una prestazione positiva per i bianconeri che avrebbero anche trovato il raddoppio con Conceicao, rete poi annullata da Mariani dopo il richiamo dal Var per una nuova discussa scelta arbitrale. Al termine dell’incontro è Spalletti ad analizzare il successo della sua squadra. Spalletti: “In base ai giocatori bisogna fare qualcosa di diverso”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Spalletti distrugge Mariani e VAR Articoli correlati Leggi anche: L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro Leggi anche: Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto» Una selezione di notizie su Tuttosport Spalletti distrugge Mariani... Argomenti discussi: Hanno rimesso in discussione qualcosa che non doveva esserlo: Spalletti distrugge Mariani e VAR. Hanno rimesso in discussione qualcosa che non doveva esserlo: Spalletti distrugge Mariani e VARLa Juve vince ancora e lo fa sul campo difficile dell'Udinese. Decisiva la rete di Boga, la terza consecutiva per l'esterno, sull'assist di Yildiz e per il momento quarto posto conquistato in attesa d ... msn.com Oreggia: Il quarto posto senza avere un centravanti rende onore al lavoro di Spalletti. Ma Mariani...Vittoria preziosissima della Juventus che espugna il Bluenergy Stadium con un gol di Conceiçao. Tre punti che consentono ai bianconeri di salire momentaneamente al quarto posto solitario ... tuttojuve.com