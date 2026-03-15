Tutto su Max Mara The Cube Trench ‘strench’

Max Mara presenta il nuovo modello di trench chiamato The Cube Trench, un capo che combina linee classiche con dettagli moderni. La collezione si distingue per l’uso di materiali di alta qualità e tagli precisi, pensati per un look elegante e versatile. La campagna pubblicitaria include immagini che mostrano il trench indossato in diverse occasioni. La presentazione ufficiale si è svolta di recente in Italia.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Gabardine di cotone e dettagli in legno: l’eleganza tecnica del ‘Strench’. Il Max Mara The Cube Trench, comunemente identificato come ‘Strench’, rappresenta un caso di studio interessante per chi cerca un capo che unisca tradizione sartoriale e funzionalità moderna. La scelta della gabardine di cotone non è casuale: si tratta di un tessuto a trama fitta, storicamente sviluppato per resistere alle intemperie senza sacrificare la morbidezza al tatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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