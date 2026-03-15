Tutto su Issey Miyake Pantalone ‘champagne’

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone stretch e frange: la rivoluzione tattile del ‘Champagne’. Il cuore di questo modello risiede nella fusione tra un tessuto misto cotone stretch e una finitura strutturata che sfida le convenzioni sartoriali. La scelta del colore “Champagne” non è casuale; si tratta di una tonalità calda e neutra che esalta la texture del tessuto, offrendo un’alternativa sofisticata ai classici colori scuri. L’architettura delle pieghe verticali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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