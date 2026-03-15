Tutto il ritmo di Steve Gadd al Blue Note

Al Blue Note, si è tenuto un concerto di Steve Gadd, il famoso batterista noto per il suo ruolo nelle band di Eric Clapton e altri artisti di fama internazionale. La sua performance ha mostrato tutta la sua abilità nel creare un ritmo coinvolgente e preciso, attirando l’attenzione del pubblico presente. La serata è stata un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei musicisti più rispettati nel mondo della musica jazz e rock.

L’importanza di essere Steve Gadd. L’acclamatissima anima ritmica delle formazioni di Eric Clapton e di James Taylor, partner, fra i tanti, degli Steely Dan, di Al Di Meola, di Paul Simon, d Paul McCartney, ma anche del Pino Daniele di “Ferryboat”, “Schizzechea with love” e “La grande madre”, torna martedì al Blue Note in modalità jazz col trio Blicher Hemmer Gadd, formazione che lo vede condividere col sassofonista Michael Blicher e il mago dell’Hammond Dan Hemmer suggestioni e interplay del “ The 80•60•50 Milestones Tour ”. E se 50 sono gli anni di Blicher, 60 quelli di Hemmer, gli 80 spettano a lui, sulla strada da fine anni Sessanta. "Nella scelta delle mie collaborazioni non ho una vera e propria filosofia artistica, mi piace mettere assieme ottimi musicisti" dice Gadd a proposito dell’incontro con i due sodali danesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto il ritmo di Steve Gadd al Blue Note Articoli correlati Note Nuove, al Palamostre suonerà il leggendario batterista Steve GaddProsegue Note Nuove, la rassegna organizzata da Euritmica per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig e con il sostegno della Regione Autonoma... Steve Gadd a Udine: il trio celebra 30 anni di amiciziaLa pioggia battente del mercoledì 11 marzo 2026 non ha fermato l’attesa per un evento musicale che promette di riscrivere le regole del jazz... We're in This Love Together - Al Jarreau (Revisited Steve Gadd Cover) THE TAKE I WANTED TO RELEASE! Aggiornamenti e notizie su Steve Gadd Argomenti discussi: Tutto il ritmo di Steve Gadd al Blue Note; Blue Note Milan: una serie di straordinarie iniziative per celebrare al meglio 23 anni di storia. La sintonia e l'intesa musicale del Steve Gadd Trio fa tappa a Udine(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Prosegue Note Nuove, la rassegna organizzata da Euritmica, per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comun ... msn.com