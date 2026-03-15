Una ricerca pubblicata su Nature rivela come il corpo e le cellule sane collaborino con le cellule tumorali nel processo di insorgenza dei tumori. La scoperta evidenzia che l'interazione tra le cellule malate e il tessuto circostante svolge un ruolo chiave, spostando l'attenzione dalle mutazioni genetiche a questa relazione complessa. Lo studio apre nuove prospettive nello studio del cancro.

Una scoperta rivoluzionaria pubblicata su Nature sta ridefinendo la comprensione scientifica dell’insorgenza dei tumori, spostando l’attenzione dalle sole mutazioni genetiche alla complessa interazione tra cellule malate e tessuto sano. I ricercatori del Cambridge Stem Cell Institute hanno dimostrato che la sopravvivenza di un tumore dipende dalla risposta difensiva dell’ambiente circostante, che paradossalmente può diventare un alleato della malattia. In Lombardia, dove la sanità pubblica affronta sfide costanti nella gestione delle patologie oncologiche, questa ricerca offre una prospettiva nuova per la prevenzione e la diagnosi precoce. Il meccanismo scoperto coinvolge i fibroblasti, cellule normalmente dedicate alla riparazione dei tessuti, che vengono ingannate dai segnali di stress emessi dalle cellule tumorali iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumori: come il corpo diventa alleato del cancro

Articoli correlati

Intenso e vibrante, il verde acido diventa il nuovo alleato del glamour, imponendosi sugli abiti da sera delle celebIntenso e vibrante, il verde acido diventa il nuovo alleato del glamour, imponendosi sugli abiti da sera delle celeb e confermando la voglia di...

Raffaele Capperi: «Il silenzio è il primo alleato del bullismo. Non esistono spettatori innocenti: quando non si interviene, si diventa complici»Le prime prese in giro arrivano già all’asilo, poi continuano negli anni: battute sul suo viso, imitazioni della voce nasale, persone che si coprono...

Una selezione di notizie su Tumori come il corpo diventa alleato...

Temi più discussi: Tumore al pancreas, cos'è e come si può scoprire la malattia di cui è morta Enrica Bonaccorti; Non è mai troppo tardi per prevenire i tumori; Tumore al pancreas inoperabile: che cosa possiamo aspettarci oggi dalla Ricerca su questo big killer; Tumori, l’errore che molti fanno: il sintomo da non ignorare.

Tumori, ecco come agisce il batterio che uccide le cellule neoplastiche affamandoleIl Clostridium sporogenes grazie a un trattamento genetico può resistere anche quando c’è ossigeno, aggredendo il tumore dall’interno. Ma siamo solo all’inizio ... ilsole24ore.com

Il corpo umano esplorabile, organo per organo, in un atlante digitale 3D: ecco come accedereArriva Human Organ Atlas, un portale gratuito con immagini 3D ad altissima degli organi del corpo umano risoluzione per medici, studenti e ricercatori. libero.it

Arriva un altro importante riconoscimento per l’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli: la dottoressa Martina Pagliuca è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia a livello nazionale. Giovane ricercatrice del polo onco facebook