Tudor perde la pazienza e lascia l'intervista dopo la partita | Che razza di domanda è questa?

Dopo il pareggio del Tottenham in casa del Liverpool, l'allenatore Tudor ha interrotto bruscamente l'intervista e si è mostrato visibilmente irritato. Quando il giornalista gli ha ripetuto la stessa domanda più volte, Tudor ha reagito con una frase secca, chiedendo:

Tudor stronca improvvisamente l'intervista dopo il pareggio del Tottenham in casa del Liverpool: il giornalista gli ha ripetuto sempre la stessa domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza: “Smettiamola”Igor Tudor stizzito dopo la partita persa dal suo Tottenham contro il Crystal Palace. Leggi anche: Belen perde la pazienza, abbandona l’intervista dopo la domanda della giornalista Contenuti utili per approfondire Tudor perde Temi più discussi: Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza: Smettiamola; Tudor rischia l’esonero dopo la disfatta con l’Atletico, il Tottenham apre un’indagine interna; Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell’intervallo; Esonero Tudor è disastro Tottenham | la decisione del club londinese. Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza: SmettiamolaIgor Tudor ha una bella gatta da pelare al Tottenham. Tre partite e tre sconfitte da nuovo allenatore degli Spurs, ultima quella interna contro il Crystal Palace. Il piatto piange in classifica e un s ... fanpage.it Tudor rischia l’esonero dopo la disfatta con l’Atletico, il Tottenham apre un’indagine internaDopo la pesante sconfitta contro l’Atlético Madrid, il Tottenham ha avviato un’inchiesta interna sulla gestione tecnica di Igor Tudor ... fanpage.it Il Tottenham perde anche Romero e Palhinha in vista del Liverpool, Tudor: “Problemi nel comporre l’undici titolare” x.com Il Tottenham perde l'andata in Champions per 5-2. Forse Tudor vuole dimostrare che avrebbe meritato la conferma alla Juve. #AtleticoTottenham #AtletiTottenham #Tudor #championsleague #UCL #tottenham facebook