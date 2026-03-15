Tudor bocciatura netta per il croato L’ex Tottenham | Chiunque preso dalla strada potrebbe fare come lui La situazione

Un ex giocatore di Tottenham si è espresso in modo critico, affermando che chiunque si trovi in una determinata situazione potrebbe agire come lui. La discussione riguarda le recenti difficoltà di Tudor, che è stato bocciato nettamente, e si parla di un possibile esonero. Un ex allenatore ha inoltre rivolto accuse dirette al croato, evidenziando tensioni e critiche nel contesto attuale.

Tudor è sempre più a rischio esonero e Sherwood lo attacca in maniera molto dura. La situazione in casa Tottenham non è delle più facili. Il clima in casa Spurs si fa sempre più teso e il futuro della panchina londinese appare appeso a un filo sottilissimo. Il Tottenham potrebbe essere costretto a cambiare ancora guida tecnica qualora non arrivassero segnali di risveglio immediati nella sfida cruciale ad Anfield contro il Liverpool. Al centro della tempesta c’è Tudor, chiamato solo un mese fa per risollevare le sorti del club dopo l’esonero di Thomas Frank, ma finora incapace di invertire una rotta che sembra portare dritti nel baratro. La situazione nel Nord di Londra è diventata insostenibile: Vicario e compagni sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, reduci da un filotto nero di sei sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor, bocciatura netta per il croato. L’ex Tottenham: «Chiunque preso dalla strada potrebbe fare come lui». La situazione Articoli correlati Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitareLa nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà. Tottenham, Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare, ecco cosa sta succedendo all’ex JuventusCalhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...