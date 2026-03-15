Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi, Marco Travaglio ha chiesto quale sia il motivo per cui Donald Trump si trovi ora in una posizione di pressione da parte di Netanyahu, ponendo anche la domanda se questa situazione sia collegata ai file Epstein. La discussione si è concentrata sulla relazione tra i due leader e sui possibili scenari politici senza entrare in analisi o giudizi.

“ Che cosa ha portato Trump improvvisamente nelle grinfie di Netanyahu? ”, questa la domanda del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite ad Accordi&Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi in onda tutti i sabati sul Nove. Marco Travaglio ha continuato: “Io devo ancora capire se è ricattato da Netanyahu e quindi questa guerra non la può far finire se non quando decide Netanyahu, oppure se aveva soltanto bisogno di un diversivo per non far più parlare degli Epstein files ”. L'articolo “Trump sotto ricatto di Netanyahu o la guerra è un diversivo dagli Epstein files?”: la domanda di Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove) proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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