Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz Ma Berlino si sfila

L’amministrazione americana sta preparando un annuncio in cui comunica che vari paesi hanno deciso di unirsi a una coalizione per accompagnare le navi nello Stretto di Hormuz. La notizia riguarda la possibile formazione di un gruppo internazionale con l’obiettivo di monitorare quella zona strategica. Tuttavia, Berlino ha deciso di non partecipare all’iniziativa. L’annuncio è previsto già questa settimana.

L’amministrazione Trump prevede di annunciare già questa settimana che diversi Paesi hanno accettato di formare una coalizione che scorterà le navi lungo lo Stretto di Hormuz, che si estende lungo la costa iraniana. Sono ancora in corso discussioni, tuttavia, per stabilire se tali operazioni inizieranno prima o dopo la fine delle ostilità. Lo scrive il Wall Street Journal. La Casa Bianca si è rifiutata di commentare l’annuncio previsto, che potrebbe subire variazioni a seconda dell’ evolversi del conflitto. Molti Paesi si sono mostrati evasivi su una tale missione di scorta fino alla cessazione delle ostilità per i rischi connessi. Ma Berlino dice no Berlino non parteciperà a un eventuale intervento internazionale per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz. Ma Berlino si sfila Articoli correlati Iran, Israele prevede almeno altre tre settimane di guerra. Colpita base italiana in Kuwait. Trump pronto ad annunciare coalizione per HormuzLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Tajani: "Non ci faremo intimidire". Trump pronto a "coalizione per Hormuz""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori... Una selezione di notizie su Trump pronto Temi più discussi: 'Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz'. Berlino si sfila; L’Europa risponde a Trump: per riaprire Hormuz si punta a rafforzare Aspides; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Tajani: Non ci faremo intimidire. Trump pronto a coalizione per Hormuz. 'Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz'. Berlino si sfilaLa richiesta di aiuto di Donald Trump resta sospesa nel vuoto. ansa.it Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz. Ma Berlino si sfilaL’amministrazione Trump prevede di annunciare già questa settimana che diversi Paesi hanno accettato di formare una coalizione che scorterà le navi lungo ... gazzettadelsud.it MEDIO ORIENTE | Wall Street Journal: "Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz". Berlino si sfila. Gli alleati freddi sul tycoon, solo Seul apre. I 27 divisi sulla missione Aspides #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Wall Street Journal: "Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz". Berlino si sfila. Gli alleati freddi sul tycoon, solo Seul apre. I 27 divisi sulla missione Aspides #ANSA x.com