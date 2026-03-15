trump ha sottovalutato molte cose

Diversi quotidiani statunitensi riportano che l’ex presidente ha sottovalutato vari aspetti, tra cui la reazione politica e militare dell’Iran. Le fonti indicano che le valutazioni fatte in passato non hanno considerato adeguatamente le possibili conseguenze delle sue decisioni in relazione a Teheran. La discussione si concentra su come queste valutazioni abbiano influenzato le azioni adottate, senza entrare in analisi o interpretazioni più approfondite.

A partire dalla risposta politica e militare dell'Iran: lo scrivono vari giornali statunitensi, e l'amministrazione non la sta prendendo bene Da giorni sui giornali statunitensi circolano ricostruzioni secondo cui l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump avrebbe sottovalutato i rischi della guerra in Medio Oriente. Si basano su fonti anonime interne all’amministrazione, e riguardano in particolare due aspetti: l’impatto che le ritorsioni iraniane avrebbero avuto sul mercato globale del petrolio e del gas, e la tenuta politica del regime. Secondo CNN e il Wall Street Journal, nelle settimane prima dell’inizio della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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