Trovato privo di sensi nel giardino di casa dichiarata la morte cerebrale del 13enne

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato senza sensi nel giardino di casa mercoledì pomeriggio. È stato dichiarato morto a causa di morte cerebrale. La scoperta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. La famiglia del ragazzo è stata informata della tragica notizia.

Dichiarata la morte cerebrale nella giornata di ieri, il ragazzino era ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Bufalini di Cesena E' purtroppo morto il 13enne che mercoledì pomeriggio era stato trovato con un filo di ferro attorno al collo nel giardino della sua abitazione. Dichiarata la morte cerebrale ieri, sabato 14 marzo, il ragazzino era ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Bufalini di Cesena. E' stato sequestrato lo smartphone del 13enne dai carabinieri chiamati ad analizzare i profili social e la cronologia web del dispositivo per scandagliare la vita dell'adolescente morto. Saranno necessari almeno 40 giorni per avere i risultati degli accertamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Cassino, uomo trovato privo di sensi in casa: determinante l’allarme della vicinaCassino, uomo trovato privo di sensi nella sua abitazione in via Gaetano di Biasio. Leggi anche: Tragedia nel Lecchese, bimbo di un mese trovato nel letto privo di sensi: inutile la corsa in ospedale Contenuti utili per approfondire Trovato privo Temi più discussi: Rimini. Trovato privo di sensi in giardino, gravissimo un tredicenne; Cividate, trovato privo di sensi vicino casa: grave 25enne; Non ce l’ha fatta il ragazzo trovato privo di sensi a Cividate Camuno; Cade in pista e precipita per 5 metri in una scarpata, sciatore 52enne trovato privo di sensi nel bosco: soccorsi in azione. Morto il 13enne trovato privo di sensi dalla nonnaRIMINI. È finita nel peggiore dei modi la vicenda del 13enne della provincia di Rimini che da mercoledì lottava tra la vita e la morte al Bufalini di ... corriereromagna.it Cividate Camuno, morto il 25enne trovato privo di sensi vicino casaIl giovane Lorenzo Comensoli era stato soccorso giovedì sera in piazza Giacomini e trasferito d’urgenza a Bergamo. Ricoverato in condizioni gravissime al Papa Giovanni XXIII, è deceduto nella notte. quibrescia.it Il ragazzino era stato trovato privo di sensi dalla nonna. Indagini sul suo smartphone #ProvinciadiRimini #Cronaca x.com Rimini. Trovato privo di sensi in giardino, gravissimo un tredicenne facebook