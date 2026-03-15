Troppe auto per pochi meccanici a Viterbo chiuse 33 officine in dieci anni

A Viterbo, negli ultimi dieci anni, sono state chiuse 33 officine meccaniche. La provincia ha un numero crescente di veicoli, ma la disponibilità di meccanici è drasticamente diminuita. Questa situazione sta rendendo sempre più difficile per gli automobilisti trovare un professionista aperto e disponibile. La carenza di meccanici si riflette sulla distribuzione dei servizi di riparazione nella zona.

L'analisi della Cgia di Mestre fotografa il paradosso della provincia, dove nell'ultimo decennio le attività artigiane sono calate del 6,6% nonostante il parco macchine sia tra i più densi d'Italia Trovare un meccanico disponibile nella Tuscia sta diventando un’impresa sempre più complicata. Nonostante le strade della provincia siano sature di veicoli, il numero di professionisti del settore continua a diminuire drasticamente, lasciando gli automobilisti viterbesi con meno punti di assistenza proprio mentre il parco auto locale invecchia e avrebbe bisogno di maggiore manutenzione.?Secondo lo studio della Cgia di Mestre, tra il 2014 e il 2024 il territorio viterbese ha registrato una riduzione costante delle attività di autoriparazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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