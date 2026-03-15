Troppa neve e rischio valanghe | chiuso Passo Fedaia

Alle 9 di questa mattina, domenica 15 marzo, il Passo Fedaia è stato chiuso al traffico veicolare a causa di una intensa nevicata che ha interessato la zona. La decisione è stata presa in seguito all’accumulo di neve, che ha reso difficile la circolazione e ha aumentato il rischio di valanghe. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

Passo Fedaia è stato chiuso al traffico veicolare alle 9 di questa mattina, domenica 15 marzo, alla luce della forte nevicata che sta interessando la zona. In Val di Fassa e in Val di Fiemme stanno operando sin dal primo mattino i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia alle quote superiori ai 1.200 metri. Al confine con il Veneto, tuttavia, sono caduti circa 50 centimetri di neve: una quantità tale da imporre lo stop alle auto dalla località diga di Fedaia al chilometro 11,5 e fino al chilometro 14,2. Passo Pordoi continua invece a essere accessibile (anche) per raggiungere la sede olimpica di Cortina. Lo comunica la Sala operativa provinciale aperta nell’ultima giornata di Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Piancavallo, troppa neve sul Tremol: scatta l'allerta valangheQuasi raggiunta la soglia per l’attivazione delle procedure di distacco artificiale di valanghe in modo da mettere in sicurezza le piste Resta alta... Leggi anche: Allerta in montagna: neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri