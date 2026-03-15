Troppa neve e rischio valanghe | chiuso Passo Fedaia

Alle 9 di questa mattina, domenica 15 marzo, il Passo Fedaia è stato chiuso al traffico a causa di una forte nevicata nella zona. La chiusura riguarda prevalentemente i veicoli, in seguito alle abbondanti precipitazioni nevose che si sono verificate nelle ultime ore. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche e al rischio di valanghe.

Passo Fedaia è stato chiuso al traffico veicolare alle 9 di questa mattina, domenica 15 marzo, alla luce della forte nevicata che sta interessando la zona. In Val di Fassa e in Val di Fiemme stanno operando sin dal primo mattino i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia alle quote superiori ai 1.200 metri. Al confine con il Veneto, tuttavia, sono caduti circa 50 centimetri di neve: una quantità tale da imporre lo stop alle auto dalla località diga di Fedaia al chilometro 11,5 e fino al chilometro 14,2. Passo Pordoi continua invece a essere accessibile (anche) per raggiungere la sede olimpica di Cortina. Lo comunica la Sala operativa provinciale aperta nell’ultima giornata di Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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