Troina | 28 defibrillatori aggiornati zero atti vandalici

A Troina, venerdì scorso, tecnici specializzati hanno controllato e aggiornato tutti i 28 defibrillatori presenti nel centro cittadino. Nessun atto vandalico è stato segnalato durante questa operazione. La verifica si è svolta senza problemi, garantendo il funzionamento degli apparecchi in caso di emergenza. La rete di defibrillatori resta quindi efficiente e pronta all’uso.

Venerdì scorso, a Troina, tecnici specializzati hanno verificato e aggiornato l’intera rete di 28 defibrillatori installati nel centro urbano. Questa operazione di manutenzione ordinaria conferma lo status di città cardioprotetta raggiunto grazie alla collaborazione tra la Fondazione Danilo Bonarrigo e il comune. Il progetto PAD (Pubblico Accesso al Defibrillatore) rappresenta un modello concreto di welfare comunitario dove istituzioni pubbliche e società civile agiscono in sinergia per rispondere ai bisogni sanitari della collettività. La verifica ha incluso la sostituzione delle piastre, sia per adulti che pediatriche, oltre all’aggiornamento delle batterie necessarie al telecontrollo e al funzionamento dei dispositivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Troina: 28 defibrillatori aggiornati, zero atti vandalici Articoli correlati Atti vandalici in piazza BelliniVediamo quanto tempo dovrà passare prima che l'Amministrazione comunale deliberi la ripulitura del muro sotto le chiese, dichiarate Patrimonio... Leggi anche: Genova: Orlando, 'solidarietà Salis per atti vandalici' Tutti gli aggiornamenti su Troina 28 defibrillatori aggiornati... Troina città cardioprotetta: controllati e aggiornati i 28 defibrillatori del progetto PADSi tratta del progetto di pubblico accesso al defibrillatore (PAD) ideato, finanziato e realizzato dalla Fondazione Danilo Bonarrigo in collaborazione con l’amministrazione comunale. vivienna.it Troina città cardioprotetta: controllati i 28 defibrillatori del progetto PADPer tutta la giornata di venerdì, sono stati controllati da tecnici qualificati i 28 defibrillatori dislocati in tutto il centro urbano, che fanno parte del pr ... telenicosia.it