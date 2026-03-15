Il Tribunale civile di Macerata ha deciso di confermare la chiusura definitiva del canale YouTube di Roy Dolce, accompagnatore di 52 anni di Matelica. La decisione riguarda il ricorso presentato dall'uomo contro la precedente ordinanza di chiusura. La vicenda si conclude con questa conferma, che elimina ogni possibilità di riapertura del canale.

Il Tribunale civile di Macerata ha confermato la chiusura definitiva del canale YouTube gestito da Roy Dolce, un accompagnatore di 52 anni originario di Matelica. La decisione giunge dopo che l’uomo aveva presentato un ricorso chiedendo la riattivazione del profilo e un risarcimento di 10mila euro per il danno subito a seguito dell’oscuramento avvenuto nel novembre 2025. Il giudice ha stabilito che la piattaforma ha agito in modo legittimo poiché i contenuti violavano le norme che vietano la promozione di servizi sessuali a pagamento. L’esito della sentenza conferma che lo spazio digitale non è un territorio senza regole, ma un ambiente soggetto a normative precise dettate dai termini di servizio delle piattaforme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tribunale conferma chiusura: Roy Dolce perde ricorso contro

Articoli correlati

Manuel Parlato perde la causa contro Sportitalia e Michele Criscitiello: il Tribunale boccia il ricorso e gli addebita 6mila euroIl Tribunale di Milano rigetta il ricorso di Manuel Parlato: niente reintegro a Sportitalia dopo il licenziamento in diretta di Criscitiello.

Arbitro assicurativo, come funziona il nuovo sistema per fare ricorso contro le compagnie senza andare in tribunaleDal 15 gennaio 2026 entra in funzione l'arbitro assicurativo, gestito da Ivass: una procedura semplice, rapida e a basso costo per contestare...