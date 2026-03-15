Treviso | due nuovi diaconi un insegnante e un ingegnere

Sabato 14 marzo 2026, nel Duomo di Treviso, il vescovo Michele Tomasi ha presieduto l’ordinazione di due diaconi permanenti, Pieraugusto De Pin e Luca Taffarello. De Pin è un insegnante, mentre Taffarello lavora come ingegnere. L’evento ha coinvolto la comunità religiosa locale e rappresenta un momento importante per il loro percorso spirituale. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari e fedeli.

Sabato 14 marzo 2026, all’interno del Duomo di Treviso, il vescovo Michele Tomasi ha presieduto l’ordinazione di due nuovi diaconi permanenti, Pieraugusto De Pin e Luca Taffarello. Questi due uomini, provenienti rispettivamente da Arcade e Silea, rappresentano un ponte tra le professioni laiche e il servizio ecclesiale, portando nel sacro rito le loro esperienze di vita familiare e lavorativa. L’evento non è solo una cerimonia liturgica, ma segna un momento di continuità storica per la Diocesi di Treviso, dove il ministero dei diaconi è attivo da oltre quattro decenni. La scelta di ordinare un insegnante in pensione e un ingegnere professionista evidenzia come la fede si intrecci con i ruoli sociali concreti, trasformando la vocazione in uno strumento operativo per la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso: due nuovi diaconi, un insegnante e un ingegnere Articoli correlati Quattro nuovi diaconi per la Chiesa udineseLa Chiesa udinese si prepara a vivere un momento di particolare rilievo con l’ordinazione di quattro nuovi diaconi, in programma domenica 4 gennaio...