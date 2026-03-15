Trenta atleti cesenati over 65 gareggiano ai Giochi iberici

Venerdì pomeriggio trenta atleti cesenati over 65 sono partiti dall’aeroporto di Bologna diretti in Penisola Iberica. Sono tutti coinvolti nel progetto europeo ‘Score’ e si preparano a partecipare alle competizioni dei Giochi iberici. La loro partenza segna l’inizio di questa esperienza sportiva internazionale.

I 30 atleti cesenati over 65 che hanno aderito al progetto europeo ‘Score’ sono partiti venerdì pomeriggio dall’aeroporto di Bologna con direzione Penisola Iberica. Il gruppo, accompagnato dai trainer e da alcuni funzionari comunali degli uffici Sport e Progetti europei, prenderà infatti parte ai giochi sportivi dedicati agli over 65 in programma nelle città di Tomiño (Spagna) e Vila Nova de Cerveira (Portogallo). L’iniziativa punta a rafforzare il senso di appartenenza all’Europa tra i cittadini, con un’attenzione particolare alla popolazione senior, attraverso attività sportive e momenti di socializzazione. Il progetto si inserisce nel solco dell’esperienza vissuta nell’ottobre 2023, quando 26 atleti cesenati parteciparono alle ‘Olimpiadi over 60’ a Viana do Castelo, in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trenta atleti cesenati over 65 gareggiano ai Giochi iberici Articoli correlati Addio dieta ai Giochi, atleti pazzi per pizza e pastaAGI - Se la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina è stata un trionfo di italianità, non potevano certo essere diverse... Leggi anche: Un ortopedico ai Giochi: "Pronto per Livigno. Per aiutare gli atleti" Tutti gli aggiornamenti su Trenta atleti Temi più discussi: Trenta atleti cesenati over 65 gareggiano ai Giochi iberici; Sport over 65, partiti i 30 cesenati che prenderanno parte ai giochi in Spagna e Portogallo; Sport over 65: Partiti i 30 atleti cesenati che prenderanno parte ai giochi di Tomino e Vila Nova de Cerveira (; Cesena, la nazionale Over 65 in Portogallo: debutto vincente nella pallavolo VIDEO GALLERY. Cesena, la nazionale Over 65 inizia la sua avventura in PortogalloSono partiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, dall’Aeroporto Marconi di Bologna i 30 atleti cesenati over 65 che hanno aderito al progetto ... corriereromagna.it Trenta sportivi over 60 in Portogallo. Parte il progetto europeo ‘Score’Dal 13 al 16 marzo i cesenati affronteranno prove di basket, pallavolo e bocce ... msn.com Con questa veduta delle Dolomiti di Sesto, degli anni Trenta, auguriamo un buon inizio a tutti gli atleti e alle atlete che si sfideranno in questi giorni nei Giochi Paralimpici! Fotografo non identificato, "Dolomiti di Sesto", 1936, gelatina ai sali d'argento su c facebook