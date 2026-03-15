Tre le aree critiche | Oriente Egitto e Stati Uniti

Domenico Pellegrino, presidente di Aidit e amministratore delegato del gruppo Bluvacanze, ha indicato tre aree critiche: Oriente, Egitto e Stati Uniti. La sua analisi si concentra sui settori che presentano maggiori difficoltà e sfide operative. Questa valutazione si basa su dati e osservazioni raccolti dall'associazione e dal gruppo di cui è a capo.

Domenico Pellegrino è presidente di Aidit (Associazione Italiana Distribuzione Turistica) e amministratore delegato del gruppo Bluvacanze. Quale comparto soffre di più? "La guerra è in corso da un paio di settimane, dunque non è possibile dare già dei dati precisi. Ma non c’è una contrazione della domanda, non c’è un effetto-panico fra i viaggiatori. Il vero problema è logistico: il Golfo è off-limits e quindi occorrono delle soluzioni alternative. Però ad esempio Dubai è tornata quasi all’80% dell’operatività, mentre Abu Dhabi e Qatar sono più indietro". Come mai, secondo lei, gli italiani continuano a viaggiare nonostante le incertezze,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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