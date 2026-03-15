La Digos ha identificato tre manifestanti coinvolti nel rogo di un cartellone con i volti di Meloni e Nordio durante un corteo a Roma. Le persone sono state denunciate per aver dato fuoco al cartellone, che si trovava in piazza durante la manifestazione. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’episodio.

Riconosciuti tre dei manifestanti che hanno bruciato i cartelloni con l’immagine di Giorgia Meloni e Carlo Nordio. La Digos ha identificato i primi tra gli antagonisti responsabili del gesto commesso in piazza, durante il corteo a Roma a sostegno del “no” al referendum sulla Giustizia e contro la guerra in Iran. Un’azione che ha suscitato la condanna di tutta la politica e la solidarietà anche dall’opposizione alla presidente del Consiglio e al ministro. I cartelloni bruciati Le immagini di Meloni e Nordio dati alle fiamme La condanna della politica Gli identificati dalla Digos I cartelloni bruciati Le immagini di Giorgia Meloni e Carlo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tre identificati per il cartellone di Meloni e Nordio bruciato al corteo di Roma, scattano le denunce

Articoli correlati

Referendum, corteo a Roma: bruciato cartellone con Meloni e NordioBruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel...

Corteo del “no sociale” a Roma, bruciato un cartellone con Meloni e NordioSono stati bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tre identificati

Temi più discussi: Un nuovo studio sul cervello suggerisce che potrebbero esistere tre diversi tipi di ADHD; Lanci di sassi contro le auto nel lecchese, identificati tre 13enni; Usmate Velate, sassi dal cavalcavia contro le auto in transito: il gioco di tre ragazzini di 13 anni; Furto di attrezzi dall'autobotte dei Vigili del Fuoco, tre denunciati.

Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ... msn.com

Rogo di cartelli con volti Meloni e Nordio, tre identificati(Photo by Valentina Stefanelli/Lapresse) Sono stati identificati i primi tre soggetti tra gli autori ... msn.com

Ci sono i primi tre identificati per il rogo dei cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bruciati ieri durante una manifestazione a Roma contro la guerra e per il No al referendum. L’identificazione è stata effettuata da facebook

Cartellone con Meloni e Nordio bruciato al Corteo di Roma, tre identificati dalla Digos #roma x.com