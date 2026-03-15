Travolto da un pirata risarcito motociclista

Dopo un lungo procedimento legale, un motociclista ha ricevuto un risarcimento a seguito di un incidente in cui è stato travolto da un pirata della strada. La causa, iniziata mesi fa, si è conclusa con il pagamento da parte dell’assicurazione dell’automobilista coinvolto. Il pagamento è stato effettuato dopo che le parti hanno raggiunto un accordo definitivo, chiudendo così la vicenda giudiziaria.

Si è conclusa con il risarcimento, dopo una lunga battaglia legale, la vicenda dell’incidente stradale avvenuto a Recanati il 14 luglio 2022: un giovane motociclista rimase gravemente ferito, dopo essere stato costretto a una manovra improvvisa da un’auto che gli aveva tagliato la strada e il cui conducente si era poi dato alla fuga. Per ottenere il ristoro dei danni subiti, il motociclista è stato costretto ad avviare una causa nei confronti del Fondo vittime della strada, che interviene nei casi in cui il responsabile del sinistro non sia identificato. "È stata una vicenda lunga e complessa – commenta l’avvocato Damiano Corsalini –, ma alla fine sono contento del risultato ottenuto e, soprattutto, della giusta soddisfazione del mio cliente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolto da un pirata, risarcito motociclista Articoli correlati Mugello, travolto da un cinghiale: morto motociclista di 29 anniBARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 10 FEB – Un motociclista di 29 anni è morto stamani venendo travolto da un cinghiale su una strada provinciale vicina... Leggi anche: Dramma nella notte, cade per evitare un tasso e viene travolto da un'auto: morto un motociclista Aggiornamenti e contenuti dedicati a Travolto da un pirata risarcito... Temi più discussi: Travolto da un pirata, risarcito motociclista; Investito da un automobilista, Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d'agonia; Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indagini; Ciclista travolto da un’auto pirata a Pisa: morto 35enne. Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indaginiE' morto oggi un 35enne di Pisa dopo le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due notti fa in una strada a ridosso del centro. (ANSA) ... ansa.it Ciclista travolto da un’auto pirata a Pisa: morto 35enneNon ce l’ha fatta il ciclista di 35 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto due notti fa a Pisa, in una strada a ridosso del ... gonews.it Il 35enne era in bicicletta in via Battisti quando è stato travolto da una macchina: caccia al pirata della strada facebook Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indagini. L'incidente due notti fa, conducente è andato via senza dare soccorso #ANSA x.com