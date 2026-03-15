Travo | smontiamo le fake news sulla riforma giustizia

Il 14 marzo 2026 a Travo si è svolto un incontro pubblico tra cittadini e rappresentanti del Comitato civico per il Sì Farnese, guidati da Massimo Polledri e Maria Lucia Girometta. Durante l’evento, sono stati affrontati vari aspetti della riforma della giustizia, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti spesso oggetto di false informazioni. La discussione ha visto la partecipazione attiva del pubblico e degli organizzatori.

Travo, 14 marzo 2026: un incontro pubblico ha confrontarsi cittadini e rappresentanti del Comitato civico per il Sì Farnese, guidati da Massimo Polledri e Maria Lucia Girometta. La discussione è nata dalla necessità di smontare le fake news che circolano sulla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio. L’obiettivo dichiarato non è la propaganda politica, ma l’approfondimento tecnico dei contenuti costituzionali per permettere ai cittadini emiliani di formarsi un’opinione basata sui fatti reali e non sugli slogan semplificati. Nel piccolo comune appenninico si è cercato di creare uno spazio di dialogo dove le informazioni inesatte vengano corrette attraverso l’analisi puntuale delle proposte di modifica alla Costituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Travo: smontiamo le fake news sulla riforma giustizia Articoli correlati "Fake news meschine sulla riforma"Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato all'evento «Un Sì per la giustizia» introdotto dal parlamentare Walter Rizzetto, presidente... Referendum sulla giustizia, Sallemi interroga Nordio sulle possibili fake news messe in giro dai Comitati del No«In queste settimane è in corso la campagna referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia, con particolare riferimento alla separazione...