trasporto sociale primi passi per il progetto

La Società della Salute Senese ha pubblicato sull’albo pretorio un avviso pubblico per avviare il procedimento di co-programmazione dedicato al progetto di trasporto sociale nel territorio. La comunicazione riguarda l’avvio ufficiale delle procedure per definire i dettagli e le modalità di questa iniziativa, che coinvolge le parti interessate nel processo di pianificazione e organizzazione del servizio.

La Società della Salute Senese (nella foto Giuseppe Gugliotti) ha pubblicato sull’albo pretorio l’avviso pubblico per l’avvio del procedimento di co-programmazione finalizzato alla predisposizione del progetto ’Trasporto sociale nel territorio della SdS Senese’. L’obiettivo è quello di instaurare un tavolo con le associazioni che già sono impegnate in questo servizio e con gli altri soggetti potenzialmente interessati a svolgerlo, o comunque ad essere coinvolti nel progetto. Il servizio di trasporto sociale è sempre più importante per i cittadini anziani e disabili che frequentano i Centri Diurni, una risorsa decisiva per prevenire l’istituzionalizzazione, oltre a rivestire una grande valenza sociale per gli ospiti delle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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