Transfemministe in corteo | Indifferenti alle molestie

Circa 150-200 transfemministe hanno sfilato in corteo, portando con sé manifesti e abbigliamento colorato. Durante la manifestazione hanno espresso il loro disappunto nei confronti di ciò che definiscono indifferenza verso le molestie. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno attraversato le strade principali della città. L'evento si è concluso senza incidenti, con le partecipanti che hanno mantenuto un tono pacifico.

Hanno partecipato in 150-200 con vari manifesti e abbigliamene colorato le transfemministe romagnole alla manifestazione, partendo dalla stazione e arrivando in piazza del Popolo con varie soste, fra cui all’incrocio tra corso Cavour, viale Carducci e via Finali, dove sotto il semaforo adiacente alla Barriera si è fermata l’ape battistrada e ha preso la parola una delle manifestanti che, rivolgendosi al corteo ha gridato che "a Cesena a tutti gli orari avvengono molestie aberranti sotto gli occhi indifferenti dei passanti". I partecipanti aderiscono ai collettivi e alle realtà transfemministe romagnole. "Nell’ultimo anno abbiamo – sostengono – assistito a una grave deriva autoritaria da parte del Governo, tanto contro le donne, quanto contro le persone della comunità LGBTQIA+, le attiviste e contro le soggettività marginalizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Transfemministe in corteo: "Indifferenti alle molestie" Articoli correlati I collettivi e le realtà transfemministe danno vita ad un corteo rumoroso per le strade di Cesena“Nell’ultimo anno - si legge in una nota - abbiamo assistito a una grave deriva autoritaria da parte del governo Meloni, tanto contro le donne,... Rimini: ex funzionario in processo per molestie alle donne straniereLa Procura di Rimini ha richiesto il processo per un ex funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale aggravata. Tutto quello che riguarda Transfemministe in corteo Indifferenti... Argomenti discussi: Transfemministe in corteo: Indifferenti alle molestie. Transfemministe in corteo: Indifferenti alle molestieDuecento partecipanti dei collettivi romagnoli hanno marciato con striscioni dalla stazione a piazza del Popolo. Proliferano in città, ma nessuno interviene. msn.com Cesena, collettivi transfemministi in corteo rumoroso sabato dalla stazione alle piazze contro l’oppressioneI collettivi e le realtà transfemministe romagnole si preparano a dare vita a un corteo rumoroso, sabato prossimo, che partirà alle 15 dalla stazione ... corriereromagna.it