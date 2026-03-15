tragedia di montecorice il mistero della guardia medica prima dello schianto

Nella notte tra venerdì e sabato, a Montecorice nel Cilento, una giovane coppia di 29 e 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Prima dello schianto, si sono sollevate domande sul ruolo della guardia medica, il cui funzionamento e presenza sono al centro di nuove indagini. La dinamica precisa dell'incidente e i fattori che l'hanno determinato sono ancora oggetto di accertamenti.

Il mistero della guardia medica prima della tragedia. Emergono nuovi elementi sull’incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, la giovane coppia morta nella notte tra venerdì e sabato a Montecorice, nel Cilento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le ultime ore dei due fidanzati, perché prima dello schianto ci sarebbe stato un episodio ancora poco chiaro: un passaggio alla guardia medica di Agnone Cilento. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, all’interno della struttura sanitaria sarebbe scoppiata una discussione tra i due giovani e il medico di turno. I toni, a quanto pare, si sarebbero accesi al punto che il sanitario avrebbe deciso di richiedere l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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