Traffico Roma del 15-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 15 marzo 2026, sulla Salaria a Roma sono in corso lavori che interessano la carreggiata. La circolazione sulla strada presenta rallentamenti e disagi. Il traffico è rallentato in vari punti della zona e si registrano code che si estendono in diverse direzioni. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti in transito nella zona.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera alle 20:45 e che al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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