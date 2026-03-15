Traffico Roma del 15-03-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 15 marzo 2026, a Roma si registrano disagi al traffico sulla Salaria a causa di lavori in corso. Il traffico è rallentato in tutta l'area interessata, e si segnalano code e congestioni lungo la strada. La situazione interessa i mezzi che percorrono questa arteria principale, con eventuali ripercussioni anche sulle strade adiacenti. La circolazione rimane sotto osservazione e si consiglia di evitare l’area se possibile.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera alle 20:45 e che al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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