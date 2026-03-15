Traffico Roma del 15-03-2026 ore 14 | 30

Alle ore 14:30 del 15 marzo 2026, sulla Salaria a Roma si stanno ancora svolgendo lavori che stanno causando ripercussioni sul traffico. La circolazione è rallentata in quella zona, e le auto sono in coda. La situazione interessa una delle principali arterie della città, con i veicoli che incontrano difficoltà a procedere senza interruzioni. La viabilità resta sotto osservazione, con eventuali aggiornamenti.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera alle 20:45 e che al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2026 ore 14:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in... Le ragioni del NO Altri aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Traffico Roma del 14-03-2026 ore 11:30; Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Via Roma, rivoluzione traffico per i lavori della metro: chiusa la preferenziale, tutte le novità su fermate e percorsi Ctm da domenica 15 marzo. Traffico Roma del 15-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una ... romadailynews.it Traffico Lazio del 15-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo si tratta di lavori nelle ... romadailynews.it Altezza semaforo dell' eur In ingresso a Roma Code per traffico intenso In resto del traffico risulta essere scorrevole in entrambi i sensi di marcia senza particolari disagi alla circolazione facebook