Traffico Lazio del 15-03-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina alle 9:30 sulla Salaria in provincia di Rieti si registra un senso unico alternato causato da lavori o interventi di regolamentazione del traffico. La circolazione procede con questa modifica temporanea, senza altre indicazioni di incidenti o problemi rilevanti lungo la strada. La situazione interessa i veicoli in transito nella zona senza ulteriori restrizioni o variazioni segnalate.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo si tratta di lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo non causa la formazione di attese code nelle due direzioni è ancora a proposito della Salaria Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la nazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone ancora per oggi la superstrada Sora Cassino resta internet al transito per lavori tra Tina superiore a Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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