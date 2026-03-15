Stamattina alle 9:30 sulla Salaria in provincia di Rieti si registra un senso unico alternato causato da lavori o interventi di regolamentazione del traffico. La circolazione procede con questa modifica temporanea, senza altre indicazioni di incidenti o problemi rilevanti lungo la strada. La situazione interessa i veicoli in transito nella zona senza ulteriori restrizioni o variazioni segnalate.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo si tratta di lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo non causa la formazione di attese code nelle due direzioni è ancora a proposito della Salaria Roma ricordiamo i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la nazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone ancora per oggi la superstrada Sora Cassino resta internet al transito per lavori tra Tina superiore a Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-03-2026 ore 09:30

Articoli correlati

Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per...

Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano...

Altri aggiornamenti su Traffico Lazio del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 15:25; I 7 paesini medievali più fiabeschi del Lazio da visitare in un weekend.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sull'intera rete ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Frosinone fino a domani la superstrada Sora Cassino resta interdetto al transito per lavori tra Atina ... romadailynews.it

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ facebook

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com