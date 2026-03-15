Tra i carri e le maschere di carnevale appello per salvare il parco

Un appello è stato lanciato per salvare un parco locale, coinvolgendo i residenti e le associazioni. La richiesta riguarda il mantenimento delle poche alberature e siepi ancora presenti, soprattutto nelle aree che non sono soggette a progetti di costruzione e si trovano vicino alle abitazioni. La questione si lega alla tutela di un'area che si vuole preservare come spazio verde pubblico.

«Chiediamo di mantenere le poche alberature e siepi rimaste dove non risulta ci sia nulla da costruire, al confine con le abitazioni, nella zona che è destinata a parco». Cittadini e comitati di Marghera durante i festeggiamenti di Carnevale sabato sono scesi in piazza con i loro manifesti per chiedere alle istituzioni di salvare il parco di via Ulloa e cancellare definitivamente il taglio dei pochi alberi rimasti a ridosso delle abitazioni, nella zona che dovrebbe essere ceduta al Comune. È una mobilitazione che va avanti da settimane quella a favore della salvaguardia dell'ex area Cevid confinante con Via Paolucci, da quando sono iniziati i disboscamenti, anche per salvaguardare la fauna presente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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