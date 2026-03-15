Il Tottenham sfida il Liverpool ad Anfield, trovandosi di fronte al suo peggior ciclo di sconfitte di sempre. La partita rappresenta un momento decisivo per gli Spurs, che cercano di invertire una tendenza negativa e di ritrovare la vittoria in un stadio difficile. La sfida si gioca in un contesto di grande pressione, con entrambe le squadre interessate a ottenere punti importanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tottenham Hotspur si prepara per una sfida fondamentale contro il Liverpool, in programma domenica ad Anfield, nel cuore della 30ª giornata di Premier League. La squadra londinese sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia recente, con un bilancio preoccupante di risultati. Le ultime uscite hanno messo in evidenza le difficoltà della squadra, evidenziando le numerose sfide che li attendono in questo incontro cruciale. L’andamento negativo del Tottenham è un tema di discussione costante tra esperti e tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tottenham affronta Liverpool ad Anfield con il peggiore filotto di sconfitte nella sua storia.

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