Toscana | 40 milioni per nidi gratis domande da giugno

La Regione Toscana ha annunciato che la quarta edizione del progetto Nidi Gratis si terrà nel 20262027, con un finanziamento di 40 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire da giugno e il programma mira a offrire servizi di prime infanzia senza costi alle famiglie con un Isee fino a 40.000 euro.

La Regione Toscana ha confermato la quarta edizione del progetto Nidi Gratis per l’anno educativo 20262027, destinando un budget di 40 milioni di euro per garantire l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con una soglia Isee fino a 40.000 euro. La presentazione ufficiale è avvenuta il 13 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, coinvolgendo il presidente Eugenio Giani e l’assessora Alessandra Nardini, con le domande delle famiglie previste per giugno. Questa misura strategica si inserisce nel quadro più ampio del Programma regionale Toscana FSE+ 2021-2027, mirando a combattere la povertà educativa e sostenere l’occupazione femminile attraverso la conciliazione tra tempi di vita e lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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