Il bando per il servizio civile è stato riaperto, ma trovare volontari si rivela ancora una sfida. L’obiettivo è evitare di ripetere l’anno scorso, quando furono presentate solo tre domande per nove posti disponibili. La situazione preoccupa le istituzioni che sperano di attrarre un numero sufficiente di candidati per coprire le posizioni vacanti.

La speranza, unanime e condivisa, è una sola: che il piatto non pianga come un anno fa, quando arrivarono solo tre domande a fronte di nove posti complessivi. Ma nonostante il loro comprensibile sconforto, anche per il 2026 ci sono tre associazioni cittadine che hanno aderito al bando per il servizio civile presentando i loro progetti. L’obiettivo, duplice, resta quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di far del bene al prossimo e di far sì che alcuni di loro restino poi in pianta organica come volontari, visto che di questa figura c’è tanto bisogno. Partendo dalla Croce Verde, nel 2025 andò abbastanza bene visto l’arrivo di tre domande per un posto solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il bando per il servizio civile. Ma trovare volontari è un’impresa

Articoli correlati

Leggi anche: Servizio civile universale, aperto nuovo bando volontari

Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti”Home > Politica > Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.

Una raccolta di contenuti su Torna il bando per il servizio civile...

Temi più discussi: Torna il Bonus stufe: fino a 4mila euro per un impianto più ecologico; Il PREMIO BINDI torna con la sua XXII edizione il 9 – 10 – 11 luglio a SANTA MARGHERITA LIGURE (Genova). Disponibile fino al 1° maggio il BANDO PER PARTECIPARE; Torna il concorso che valorizza la ricerca artistica emergente; Torna il bando per il servizio civile. Ma trovare volontari è un’impresa.

Torna il Cilento Fest, pubblicato il bando della quinta edizioneCon la pubblicazione del bando Premio Cilento Fest - Cinema e borghi è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinem ... ansa.it

A Capannori torna il talent dedicato agli artisti emergenti intitolato a Lele PanigadaAperto il bando di partecipazione rivolto a giovani toscani dai 17 ai 35 anni. Premiazioni sul palco del concertone del Primo Maggio ... luccaindiretta.it

Fronde, frecciate, giravolte: se la disfida a sinistra torna anche per il referendum sulla Giustizia x.com

Alla fine della partita tra Napoli e Lecce torna l'appuntamento con Tornelli & Ritornelli, il format video di Nuovo Quotidiano di Puglia di approfondimento sul Lecce. In diretta il post-partita: i commenti, l'analisi tattica, le pagelle, tutto sul match. A cura di Giuseppe facebook