Torino | bimbo appeso al settimo piano madre indagata

A Torino, un bambino è stato trovato appeso al settimo piano di un edificio, mentre la madre coinvolta è stata posta sotto indagine. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’incidente e sulle procedure legali in corso. La vicenda ha portato alla luce una situazione di emergenza familiare, senza che siano stati diffusi dettagli sulle motivazioni o sull’origine del problema.

Un episodio avvenuto a Torino ha scatenato un dibattito sulla gestione delle crisi familiari e sulle differenze culturali nell’educazione dei figli. Una madre, originaria del Pakistan e residente al settimo piano di un edificio residenziale, è stata indagata dopo aver tenuto un bambino di due anni appeso per le caviglie verso il vuoto. La donna, difendendo le sue azioni come una pratica educativa tradizionale, ha ammesso di voler solo spaventare il piccolo per fermarne i capricci, ignorando il rischio mortale di un’altezza di ventimetre. Il tribunale dei minori ha disposto l’allontanamento temporaneo della famiglia dalla casa, collocando madre e figli in una comunità protetta sotto la supervisione di servizi sociali e psicologi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: bimbo appeso al settimo piano, madre indagata Articoli correlati Cocaina fatale: bimbo di 15 mesi muore, madre indagata per omicidioVasto, tragedia di un bambino di quindici mesi: la madre indagata per omicidio colposo Una tragedia ha scosso la comunità di Vasto, in Abruzzo, con... Chieti, bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina: indagata la madreA Vasto, in provincia di Chieti, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di 15 mesi, avvenuta il 10 agosto... Aggiornamenti e notizie su Torino bimbo appeso al settimo piano... Argomenti discussi: Cade dal balcone per salutare la sorellina, miracolo a Roma. Rocco è salvo (dopo 4 mesi): la madre: È un miracolo. Bimbo di due anni appeso al balcone a Torino: dall’accusa di tentato omicidio all’abuso di correzioneLa vicenda risale al settembre 2025 nel quartiere Madonna di Campagna. Inizialmente contestato il tentato omicidio, la Procura ha riqualificato il reato ... giornalelavoce.it Bimbo di due anni appeso dalla madre dal balcone al settimo piano: «Serve per educarlo»A dare l'allarme una vicina di casa che ha subito chiamato la Polizia. La donna è indagata per abuso di mezzo di correzione ... lasicilia.it