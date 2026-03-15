Tonali fuori | il virus blocca l’italiano prima

Sandro Tonali non sarà presente alla partita tra Chelsea e Newcastle United, in programma alle 17:30 al Stamford Bridge, a causa di un virus che lo ha costretto a fermarsi. La sua assenza è confermata prima del calcio d'inizio, lasciando in forse la formazione della sua squadra per l'incontro di questa sera.

La partita di stasera tra Chelsea e Newcastle United, in programma alle 17:30 al Stamford Bridge, si giocherà senza la presenza di Sandro Tonali. L’assenza del centrocampista italiano non è dovuta a una scelta tattica ma a un problema di salute improvviso che lo ha tenuto lontano dal gruppo viaggiante. Il sito ufficiale della società conferma che l’indisposizione è causata da un virus, lo stesso che ha già colpito altri elementi della rosa recente come Anthony Gordon e Nick Woltemade. Nonostante il ritorno di questi ultimi due in formazione titolare, per Tonali la situazione richiede ancora tempo di recupero prima di poter rientrare in campo. Con 46 gare giocate finora questa stagione, il ventiquattrenne aveva accumulato un carico di lavoro significativo che potrebbe averlo reso più vulnerabile a questo tipo di affezioni virali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonali fuori: il virus blocca l’italiano prima Articoli correlati Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagioneTonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il... Tonali Juventus, il centrocampista italiano resta una possibilità per i bianconeri: ecco quando potrebbe ritornare in ItaliaMentre l’attenzione dei tifosi è concentrata sull’imminente apertura del mercato invernale e sulla ricerca di un centrocampista utile nell’immediato,...