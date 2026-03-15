Tommaso e Mariavittoria non hanno più pubblicato contenuti sui loro profili social da diversi giorni. La loro assenza ha attirato l’attenzione di follower e osservatori, alimentando voci di una possibile rottura. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito, e i profili rimangono privi di aggiornamenti o commenti. La loro mancanza di attività sui social è diventata un fatto evidente per chi li segue.

Il silenzio sui profili social di Tommaso e Mariavittoria segnala una possibile fine della loro storia d’amore nata all’interno delle mura del Grande Fratello. I due ex concorrenti hanno rimosso le foto condivise e smesso di seguirsi, un gesto che ha scatenato il dibattito tra i fan. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti, ma l’assenza totale di aggiornamenti pubblici suggerisce un distacco definitivo dalla narrazione televisiva alla vita reale. Mentre molti cercano spiegazioni, la coppia sembra aver scelto la strada della discrezione assoluta. L’eco del silenzio nei digitali. La dinamica si è evoluta rapidamente da una complicità visibile a un vuoto assoluto sulle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommaso e Mariavittoria: il silenzio social segna la fine

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