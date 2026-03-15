Tom Ford presenta i suoi jeans wide flare in denim nero, caratterizzati da una vestibilità ampia e confortevole. Il prezzo di vendita è stato comunicato senza svelare dettagli specifici. Nel testo si evidenzia anche la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza influire sui costi per chi acquista.

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© Ameve.eu - Tom Ford Jeans Wide Flare: Denim nero, vestibilità e prezzo

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