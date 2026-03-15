Tirreno-Adriatico Milan vince l' ultima tappa in volata | gli highlights
Jonathan Milan si aggiudica l'ultima tappa della Tirreno-Adriatico in volata a San Benedetto. L'azzurro della Lidl-Trek arriva primo davanti a tutti, mentre Isaac Del Toro conquista la classifica generale. Jorgensen e Pellizzari si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto nel podio finale. La corsa si conclude con questa fase di sprint.
Jonathan Milan fa sua l'ultima tappa della Tirreno-Adriatico. L'azzurro della Lidl-Trek arriva davanti a tutti in volata a San Benedetto, mentre Isaac Del Toro vince la classifica generale con Jorgensen e Pellizzari a completare il podio. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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