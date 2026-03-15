Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto | orari tv percorso favoriti Milan contro tutti

Oggi, domenica 15 marzo, si conclude la Tirreno-Adriatico 2026 con la tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto. La corsa attraversa la regione Marche e l’Abruzzo, con partenza alle ore 11:00 e arrivo previsto nel primo pomeriggio. La gara è trasmessa in diretta televisiva e vede la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti, tra cui alcuni favoriti per la vittoria finale.