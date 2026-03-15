Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto | orari tv percorso favoriti Milan contro tutti
Oggi, domenica 15 marzo, si conclude la Tirreno-Adriatico 2026 con la tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto. La corsa attraversa la regione Marche e l’Abruzzo, con partenza alle ore 11:00 e arrivo previsto nel primo pomeriggio. La gara è trasmessa in diretta televisiva e vede la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti, tra cui alcuni favoriti per la vittoria finale.
Oggi, domenica 15 marzo, si chiuderanno i battenti alla Tirreno-Adriatico 2026. Dopo la tappa decisiva di ieri, terminata con la vittoria di Isaac Del Toro (che ha ipotecato anche il successo finale), l’ultimo impegno previsto per la corsa sarà la settima tappa che, nello specifico, prevede una lunghezza di 142 km con partenza da Civitanova Marche ed arrivo a San Benedetto del Tronto. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La sesta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:00. 🔗 Leggi su Oasport.it
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