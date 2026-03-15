Tirreno 2026 | Milan cerca la tripletta finale in volata

La Tirreno 2026 si avvia alla conclusione con l’ultima tappa prevista per domenica 15 marzo. La gara collega Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto su un percorso di 142 chilometri. Il percorso è stato disegnato per favorire uno sprint finale, e il Milan cerca di conquistare la sua terza vittoria consecutiva in questa competizione.

La settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026 si svolgerà domenica 15 marzo, collegando Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto su un percorso di 142 chilometri che promette un finale in volata. Jonathan Milan cerca oggi la tripletta consecutiva sul traguardo marchigiano, mentre Tobias Lund Andresen difende il vantaggio accumulato nella terza frazione. Con un unico GPM a Ripatransone e un circuito finale da ripetere cinque volte, la corsa si preannuncia come uno scontro diretto tra i migliori velocisti al mondo. Il percorso odierno presenta una struttura particolare: dopo la salita iniziale, rimarranno ben 77 chilometri completamente piatti prima dell’ingresso nel giro finale di San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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