Tir carico di legno si incendia sull'autostrada Roma-Napoli 13 ore per spegnere il rogo | enorme colonna di fumo
Un tir carico di legno si è incendiato sull’autostrada Roma-Napoli. Sul luogo sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno richiesto circa 13 ore di lavoro per essere completamente spente. La combustione ha generato una densa colonna di fumo visibile a lunga distanza. La carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore a causa delle operazioni di spegnimento.
Un autoarticolato carico di legname è andato a fuoco sull'A1 Napoli-Roma. Sul posto i pompieri, con 6 squadre. Autostrada chiusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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