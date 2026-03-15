TikTok | 10 miliardi al Tesoro USA il vero affare

Una somma di 10 miliardi di dollari è stata versata al Tesoro degli Stati Uniti in seguito all’accordo che prevede il trasferimento della piattaforma TikTok. La cifra rappresenta il risultato di un accordo tra le parti coinvolte e il governo statunitense. Questa transazione è stata confermata ufficialmente dalle autorità competenti. La decisione si inserisce in un contesto di regolamentazioni e controlli sulla popolare app di video.

Una somma di 10 miliardi di dollari è stata versata al Tesoro statunitense a seguito dell’accordo per il trasferimento della piattaforma TikTok. L’operazione, conclusa ufficialmente il 22 gennaio, ha coinvolti nuovi investitori come Oracle e Silver Lake che hanno pagato la commissione all’amministrazione Trump. La notizia emerge da recenti inchieste che rivelano dettagli finanziari precedentemente sconosciuti. La prima tranche di 2,5 miliardi è già arrivata alle casse federali, mentre il resto del capitale sarà erogato in rate successive. Questo meccanismo finanziario trasforma una controversia politica in un affare commerciale con ricadute dirette sul bilancio pubblico americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TikTok: 10 miliardi al Tesoro USA, il vero affare Articoli correlati Zelensky: 10 miliardi a Mosca? La deroga Usa al petrolioVenerdì 13 marzo 2026, alle 18:30, il fronte energetico e diplomatico si spezza sotto la pressione della guerra in Medio Oriente. Debito pubblico: nel 2026 il Tesoro deve rifinanziare 385 miliardi. Da calo spread tesoretto di 8 miliardiQuasi 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza nel solo 2026: è questa la prima, imponente, montagna di debito pubblico che il... How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Una selezione di notizie su TikTok 10 miliardi al Tesoro USA il... Temi più discussi: L’amministrazione Trump riceverà 10 miliardi di dollari per l’accordo TikTok; Media Usa, 10 miliardi all'amministrazione Trump per mediazione su TikTok; L’amministrazione Trump riceverà 10 miliardi di dollari dall’accordo per TikTok; L'amministrazione Trump riceverà una commissione di 10 miliardi di dollari per l'accordo TikTok, riporta il WSJ. Media Usa, 10 miliardi all'amministrazione Trump per mediazione su TikTokSecondo il Wall Street Journal, la somma si aggiunge agli investimenti effettuati per creare una nuova entita che gestisca l'app negli Stati Uniti ... tgcom24.mediaset.it Tiktok: assegno miliardario a Trump per la mediazioneDonald Trump non ha mai nascosto di voler guidare il governo americano come un’azienda privata. Lo aveva ricordato in modo candido in una recente intervista al Wall Street ... ilmessaggero.it TikTok, trend cinese: giovani masticano plastica per saziarsi #trend x.com Un video su TikTok diventa un’offerta di lavoro. La proposta è interessante: si può guadagnare semplicemente guardando video sulla piattaforma. Più ne guardi, più guadagni. Mi sono iscritto a questo servizio per vedere dove portava la catena di link. facebook