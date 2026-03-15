Thuram la statistica sui gol falliti sotto porta è da brividi

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha avuto un rendimento meno incisivo rispetto alla sua prima stagione in nerazzurro. La sua statistica sui gol falliti sotto porta è particolarmente preoccupante, evidenziando una difficoltà nel concretizzare le occasioni create durante le partite. Questa situazione ha attirato l’attenzione di tifosi e analisti, che osservano con interesse le sue prossime prestazioni.

Marcus Thuram non è più il giocatore devastante visto nella sua prima stagione in nerazzurro, ed è forse questo uno dei rimpianti più grandi dell’annata dell’Inter. L’attaccante francese, dopo l’infortunio che lo ha rallentato nel corso della stagione, non è riuscito a ritrovare la stessa continuità e incisività che lo avevano reso uno dei protagonisti della squadra. Nelle ultime partite il suo impatto è apparso molto ridotto. Thuram fatica a essere determinante nelle azioni offensive e spesso sembra meno coinvolto nel gioco rispetto al passato. Il problema non riguarda solo i gol segnati, ma anche l’atteggiamento agonistico e la capacità di incidere nelle situazioni chiave, aspetti che avevano fatto la differenza nel suo primo anno all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter Bologna, Thuram cala il tris a San Siro: colpo sotto porta su corner velenosissimo per RavagliaMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: TNA: Una curiosa statistica sui regni da campione X-Division di Chris Sabin Altri aggiornamenti su Thuram la statistica sui gol falliti... Argomenti discussi: Sky Sport - Tra il ritorno di Thuram, il percorso di Lautaro e le speranze sul fronte Bastoni; Probabili formazioni Inter Atalanta | Quote: Chivu ritrova Thuram, Scamacca ok (Serie A, oggi 14 marzo 2026).